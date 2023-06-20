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Без трусів: американська акторка нагнулася і посвітила сідницями перед папараці на вулицях Каліфорнії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Час на прочитання
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Без трусів: американська акторка нагнулася і посвітила сідницями перед папараці на вулицях Каліфорнії

Фібі Прайс / Фото: Getty Images

Фібі Прайс у провокаційному вбранні вийшла на прогулянку.

Фібі Прайс потрапила в об'єктиви папараці у Студіо-Сіті, у Каліфорнії, коли вийшла вигуляти собаку.

Акторка обрала для прогулянки провокаційний гламурний лук. На ній був відвертий прозорий костюм із рожевими вставками, який складався із кроптопу з бюстгальтером із пікантним декольте та лосин, під яким були відсутні труси. Вбрання Прайс скомбінувала з рожевими ботильйонами на шпильках і капелюхом із рожевою квіткою.

Фібі Прайс / © Getty Images
Фібі Прайс / Фото: Getty Images

Шию вона прикрасила чокером з камінням, а на обличчі були масивні окуляри зі стразами. Фібі нафарбувала губи рожевою помадою і уклала волосся у легкі локони

Прайс почала позувати зі своїм псом перед фотографами. Потім акторка нагнулася до собаки і посвітила на камеру своїми сідницями, дивлячись в об'єктив.

Фібі Прайс / © Getty Images
Фібі Прайс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
9759
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