Без трусів: американська співачка продемонструвала сексуальні сідниці на вечірці

Латіція Лінч у гламурному і спокусливому аутфіті прийшла на вечірку.

Американська співачка і танцівниця Латіція Лінч відвідав вечірку у Лос-Анджелесі.

Жінка прийшла на паті у гламурному рожевому образі. На ній був трикотажний бюстгальтер із торочкою і екстравагантні штани із ниток і з торочкою, під які вона не одягла труси.

Латіція Лінч / Фото: Getty Images

Латіція продемонструвала на камеру пружні сідниці.

Латіція Лінч / Фото: Getty Images

Лук Лінч доповнила великим хутряним капелюхом і босоніжками з хутром і на шпильках.

Зірка зробила макіяж із пишними накладними віями. На обличчі у неї були масивні стильні окуляри від Gucci, а на шиї – золотий ланцюжок. Чорний матовий манікюр і педикюр завершили лук танцівниці.

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