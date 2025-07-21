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- Шоу-бізнес
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Без трусів: американська зірка соцмереж у сміливому образі прийшла на івент
Алікс Ерл у яскравому вбранні похизувалася стрункою фігурою.
Американська зірка соцмереж Алікс Ерл у яскравому літньому аутфіті відвідала захід White Fox Heatwave у Лондоні. Вона продемонструвала підтягнуте тіло, стрункі ноги і гарну засмагу.
Перед фотокамерами білявка постала у вбранні лаймового відтінку. На ній був кроптоп із V-подібним декольте і мініспідниця з вирізами на стегнах, прикрашеними срібними кільцями. Крізь ці вирізи не було видно білизни, що додало її луку зухвалості.
Аутфіт Алікс доповнила пудровими босоніжками на шпильках і з зав’язками навколо щиколоток. У неї було довге укладання з кучерями, макіяж із чорними стрілками ы ягідною помадою, перламутровий манікюр і французький педикюр.
Білявка прикрасила вуха золотими сережками у вигляді квітів, шию — намистом із камінням і перлами, а руки — браслетами і каблучками.