Без трусів: американська зірка соцмереж у сміливому образі прийшла на івент

Алікс Ерл / © Getty Images

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Американська зірка соцмереж Алікс Ерл у яскравому літньому аутфіті відвідала захід White Fox Heatwave у Лондоні. Вона продемонструвала підтягнуте тіло, стрункі ноги і гарну засмагу.

Перед фотокамерами білявка постала у вбранні лаймового відтінку. На ній був кроптоп із V-подібним декольте і мініспідниця з вирізами на стегнах, прикрашеними срібними кільцями. Крізь ці вирізи не було видно білизни, що додало її луку зухвалості.

Алікс Ерл / © Getty Images

Аутфіт Алікс доповнила пудровими босоніжками на шпильках і з зав’язками навколо щиколоток. У неї було довге укладання з кучерями, макіяж із чорними стрілками ы ягідною помадою, перламутровий манікюр і французький педикюр.

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Білявка прикрасила вуха золотими сережками у вигляді квітів, шию — намистом із камінням і перлами, а руки — браслетами і каблучками.