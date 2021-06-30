Без трусів: Анна Делло Руссо у сукні з розрізом до стегна з'явилася на фешнпоказі

Без трусів: Анна Делло Руссо у сукні з розрізом до стегна з'явилася на фешнпоказі

59-річна редакторка японського Vogue, впливова стилістка та ікона стритстайлу приїхала до Італії на модний показ.

Анна Делло Руссо відвідала фешнпоказ Max Mara Resort 2022 Collection, який відбувся на італійському острові Іск'я.

Стилістка мала дуже ефектний вигляд. Вона одягла чорну довгу сукню з високим розрізом до стегна, крізь яку було видно, що на ній немає спідньої білизни.

Анна Делло Руссо / Getty Images

Вбрання Руссо доповнила чорними босоніжками-гладіаторами на шпильках. На шиї у неї було діамантове намисто, а у вухах — лаконічні сережки. Волосся Анна розпустила і зробила ніжний макіяж.

Компанію іконі стилю склав її коханий Анджело Джоя, який обрав для івенту чорну жилетку, штани, білу сорочку і білі кросівки. На обличчі у нього були чорні окуляри. Його образ нагадував покійного німецького модельєра і дизайнера французького будинку моди Chanel Карла Лагерфельда.

Анджело Джоя і Анна Делло Руссо / Getty Images

На показі Max Mara також побували Нікі Гілтон зі своєю мамою.

Нікі та Кетті Гілтони / Getty Images

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