Без трусів: британська модель похизувалася луком у мінісукні з розрізом до талії

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – похизувалася в Instagram сексуальним аутфітом.

Дівчина одягла рожеву мінісукню з розрізом до талії, через який було помітно, що на ній не було трусів.

Джессіка Гейл/Instagram

Вбрання білявка скомбінувала з золотистими босоніжками на шпильках та золотими браслетами. Джессіка уклала волосся в локони і зробила макіяж із помадою шоколадного відтінку. Гейл мала стрункий і спокусливий вигляд.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у бікіні пастельно-блакитного кольору спокусливо позувала біля басейну.

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