Без трусів: британська телезірка у відвертому міні блиснула оголеним стегном

Глоя Феррі у яскравому провокаційному вбранні вийшла на прогулянку.
Британська зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі опублікувала в Instagram фото свого нового сексуального образу.
Жінка приміряла відвертий помаранчевий костюм, який складався із кроптопа зі спокусливим декольте і мініспідниці зі шнурівкою. Під спідницею, звичайно ж, були відсутні труси.
У цьому вбранні Феррі показала все, що можна було: пишний бюст, плаский живіт і оголене стегно.
Аутфіт вона доповнила ідеально рівним укладанням, насиченим вечірнім макіяжем і сережками-кільцями.
Нагадаємо, минулого разу Глоя показала, як у латексному бікіні приймала сонячні ванни.
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