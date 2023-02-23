Без трусів: британська телезірка у відвертому міні блиснула оголеним стегном

Глоя Феррі у яскравому провокаційному вбранні вийшла на прогулянку.

Британська зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі опублікувала в Instagram фото свого нового сексуального образу.

Жінка приміряла відвертий помаранчевий костюм, який складався із кроптопа зі спокусливим декольте і мініспідниці зі шнурівкою. Під спідницею, звичайно ж, були відсутні труси.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

У цьому вбранні Феррі показала все, що можна було: пишний бюст, плаский живіт і оголене стегно.

Аутфіт вона доповнила ідеально рівним укладанням, насиченим вечірнім макіяжем і сережками-кільцями.

Нагадаємо, минулого разу Глоя показала, як у латексному бікіні приймала сонячні ванни.

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