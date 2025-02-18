Без трусів: Дакота Джонсон в образі від Gucci з'явилася на івенті у Нью-Йорку

35-річна акторка, донька відомих акторів Мелані Гріффіт та Дона Джонсона підкреслила струнку фігуру чорною сукнею.
Дакота Джонсон відвідала івент SNL50: The Anniversary Special, присвячений 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live у Нью-Йорку.
На червоній доріжці акторка з'явилася у чорній сукні по фігурі і з одним рукавом від бренду Gucci. Вбрання також мало високий розріз майже до талії, прикрашений фірмовою золотою фурнітурою італійського лейбла, під яким не було видно трусів.
Аутфіт Джонсон доповнила чорними босоніжками на шпильках Gucci. У неї було акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і чорний манікюр. У вухах у Дакоти були масивні золоті сережки-кільця, а на руках – золоті каблучки від Sidney Garber.
Дакота Джонсон відвідала третю щорічну вечерю "Турбота про жінок" у розкішній сукні з глибоким вирізом від Gucci.
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