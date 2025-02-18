Без трусів: Дакота Джонсон в образі від Gucci з'явилася на івенті у Нью-Йорку

Дакота Джонсон відвідала івент SNL50: The Anniversary Special, присвячений 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live у Нью-Йорку.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка з'явилася у чорній сукні по фігурі і з одним рукавом від бренду Gucci. Вбрання також мало високий розріз майже до талії, прикрашений фірмовою золотою фурнітурою італійського лейбла, під яким не було видно трусів.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Аутфіт Джонсон доповнила чорними босоніжками на шпильках Gucci. У неї було акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і чорний манікюр. У вухах у Дакоти були масивні золоті сережки-кільця, а на руках – золоті каблучки від Sidney Garber.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Дакота Джонсон відвідала третю щорічну вечерю "Турбота про жінок" у розкішній сукні з глибоким вирізом від Gucci.

Читайте також: