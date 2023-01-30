Без трусів: Демі Роуз у золотій мінісукні похизувалася пишними сідницями

Британська модель поділилася пікантними світлинами з Єгипту.
Демі Роуз потішила фоловерів новим спокусливим образом, у якому вона влаштувала собі імпровізований фотосет під час відпочинку у Єгипті.
Модель приміряла відверту золоту мінісукню з вирізами, оголеною спиною і відвертим розрізом до талії.
Під вбранням була відсутня спідня білизна - це було помітно, коли Демі показала оголене стегно. Це мало дуже сексуальний вигляд.
Звичайно, що Роуз не втратила можливості продемоснтрувати на камеру свої пишні сідниці, якими вона дуже пишається.
Аутфіт знаменитість доповнила елегантною зачіскою і макіяжем з довгими віями і бежевою помадою на губах.
Позувала красуня на тлі пірамід і пальм.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз похизувалася звабливим аутфітом у золотому вінтажному бюстгальтері від українського бренду вартістю 831 долар.
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