Без трусів: Демі Роуз у золотій мінісукні похизувалася пишними сідницями

Демі Роуз потішила фоловерів новим спокусливим образом, у якому вона влаштувала собі імпровізований фотосет під час відпочинку у Єгипті.

Модель приміряла відверту золоту мінісукню з вирізами, оголеною спиною і відвертим розрізом до талії.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Під вбранням була відсутня спідня білизна - це було помітно, коли Демі показала оголене стегно. Це мало дуже сексуальний вигляд.

Звичайно, що Роуз не втратила можливості продемоснтрувати на камеру свої пишні сідниці, якими вона дуже пишається.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт знаменитість доповнила елегантною зачіскою і макіяжем з довгими віями і бежевою помадою на губах.

Позувала красуня на тлі пірамід і пальм.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз похизувалася звабливим аутфітом у золотому вінтажному бюстгальтері від українського бренду вартістю 831 долар.

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