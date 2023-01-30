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Без трусів: Демі Роуз у золотій мінісукні похизувалася пишними сідницями

Без трусів: Демі Роуз у золотій мінісукні похизувалася пишними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1421
Час на прочитання
1 хв
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Без трусів: Демі Роуз у золотій мінісукні похизувалася пишними сідницями

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель поділилася пікантними світлинами з Єгипту.

Демі Роуз потішила фоловерів новим спокусливим образом, у якому вона влаштувала собі імпровізований фотосет під час відпочинку у Єгипті.

Модель приміряла відверту золоту мінісукню з вирізами, оголеною спиною і відвертим розрізом до талії.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Під вбранням була відсутня спідня білизна - це було помітно, коли Демі показала оголене стегно. Це мало дуже сексуальний вигляд.

Звичайно, що Роуз не втратила можливості продемоснтрувати на камеру свої пишні сідниці, якими вона дуже пишається.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт знаменитість доповнила елегантною зачіскою і макіяжем з довгими віями і бежевою помадою на губах.

Позувала красуня на тлі пірамід і пальм.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз похизувалася звабливим аутфітом у золотому вінтажному бюстгальтері від українського бренду вартістю 831 долар.

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Дата публікації
Перегляди
1421
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