Без трусів: Голлі Беррі прийшла на премію "Оскар" у сукні з розрізом до стегна

56-річна акторка обрала для свого виходу вбрання у грецькому стилі.

Голлі Беррі обрала для червоної доріжки церемонії "Оскар" білосніжну сукню від Tamara Ralph з американською проймою, пікантним вирізом в зоні декольте, мідними квітами і невеликим шлейфом. Зірка взяла руками частини спідниці і підняла їх догори.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Головним акцентом в її аутфіті був високий розріз до стегна, який оголював її стрункі ноги і демонстрував відсутність білизни.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Взута Беррі була в атласні мідні босоніжки на високій платформі і підборах, які на неї були завузькі, адже мізинець трішки не помістився у них.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі зробила коротке укладання з вінтажними хвилями, макіяж у коричневих тонах і завершила лук золотими прикрасами.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

На премію акторка прийшла у компанії свого бойфренда Ван Ганта.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

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