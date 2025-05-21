ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
733
Час на прочитання
2 хв

Без трусів: Гейлі Бібер з’явилася на обкладинці відомого глянцю у сміливому образі

Дівчина знялася у новій фотосесії та приміряла незвичайні для себе образи.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер

28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — стала головною героїнею нового літнього випуску Vogue. На обкладинці глянцю вона з’явилася в самій лише смугастій сорочці від Prada — на ній не було спідньої білизни.

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Стилісти підібрали для Гейлі цікаві, але стримані образи. Вона позувала в шовковій сукні з мереживом від Saint Laurent, червоному топі на блискавці від Hermes, замшевій куртці з квітами на комірі від Versace тощо.

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Бібер приміряла й незвичайні для себе образи — вона позувала зі штангою, висіла на гімнастичних кільцях і стрічках, а також стояла в позі Сарвангасана.

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

В інтерв’ю журналу Гейлі розповіла про вагітність і пологи, труднощі післяпологового періоду, материнство та кар’єру.

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

«Пологи були найважчою справою в моєму житті. Навіть після дев’яти місяців старанної підготовки вони не пройшли гладко, перейми тривали 18 годин», — розповіла дівчина.

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

«Ставши мамою, я змінилася „з голови до ніг“. І те, ким я є сьогодні, версія мене, яка мчить у майбутнє, — це те, чим я пишаюся. Мені подобається те, ким я є, набагато більше, ніж будь-коли», — каже Бібер.

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер помітили папараці на шляху на грандіозну вечірку.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
733
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie