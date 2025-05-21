Без трусів: Гейлі Бібер з’явилася на обкладинці відомого глянцю у сміливому образі

Гейлі Бібер

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28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — стала головною героїнею нового літнього випуску Vogue. На обкладинці глянцю вона з’явилася в самій лише смугастій сорочці від Prada — на ній не було спідньої білизни.

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Стилісти підібрали для Гейлі цікаві, але стримані образи. Вона позувала в шовковій сукні з мереживом від Saint Laurent, червоному топі на блискавці від Hermes, замшевій куртці з квітами на комірі від Versace тощо.

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Бібер приміряла й незвичайні для себе образи — вона позувала зі штангою, висіла на гімнастичних кільцях і стрічках, а також стояла в позі Сарвангасана.

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Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

В інтерв’ю журналу Гейлі розповіла про вагітність і пологи, труднощі післяпологового періоду, материнство та кар’єру.

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

«Пологи були найважчою справою в моєму житті. Навіть після дев’яти місяців старанної підготовки вони не пройшли гладко, перейми тривали 18 годин», — розповіла дівчина.

Гейлі Бібер / instagram.com/voguemagazine

«Ставши мамою, я змінилася „з голови до ніг“. І те, ким я є сьогодні, версія мене, яка мчить у майбутнє, — це те, чим я пишаюся. Мені подобається те, ким я є, набагато більше, ніж будь-коли», — каже Бібер.

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер помітили папараці на шляху на грандіозну вечірку.

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Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images