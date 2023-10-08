Без трусів і бюстгальтера: британська модель у провокаційному образі прийшла на галавечір

Софі Самнер з'явилася на івенті у блискучій сукні, яка просвічувалася.

Модель Софі Самнер відвідала галавечір New York City Ballet 2023, присвячений 75-му ювілею балетного сезону у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку.

Для такої події модель обрала провокаційний аутфіт. Вона була одягнена у блискучу прозору сукню до підлоги, розшиту паєтками. На Софі була відсутня білизна, тож крізь тканину були помітні її соски.

Софі Самнер / Фото: Getty Images

Головний акцент у її луку був високий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Взута Самнер була у золотисті босоніжки на підборах. Модель зробила зачіску з високим пучком і розпущеним волоссям і ніжний макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були золотисто-перлинні сережки, а на руках – золоті каблучки з перлами.

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