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Без трусів і бюстгальтера: Демі Роуз у відвертому образі поснідала на терасі

Без трусів і бюстгальтера: Демі Роуз у відвертому образі поснідала на терасі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
3026
Час на прочитання
1 хв
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Без трусів і бюстгальтера: Демі Роуз у відвертому образі поснідала на терасі

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель продемонструвала сексуальне декольте на терасі з виглядом на море.

Демі Роуз обожнює ділитися з фоловерами своїми провокаційними знімками. Ось і цього разу красуня опублікувала пікантне фото.

Роуз вийшла поснідати на терасу в золотистому халаті, під яким була відсутня білизна. Модель навмисне продемонструвала це на камеру, спокусливо хизуючись пишними бюстом і стегнами.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі зазнімкували иієї миті, коли вона збиралася випити шампанське. На столі у неї була кава, апельсиновий сік, круасани, тости і фрукти.

Нагадаємо, Демі Роуз продемонструвала сексуальний лук у червоній атласній сукні в білизняному стилі з оголеною спиною.

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Дата публікації
Перегляди
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