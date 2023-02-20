Без трусів і бюстгальтера: Демі Роуз у відвертому образі поснідала на терасі

Британська модель продемонструвала сексуальне декольте на терасі з виглядом на море.

Демі Роуз обожнює ділитися з фоловерами своїми провокаційними знімками. Ось і цього разу красуня опублікувала пікантне фото.

Роуз вийшла поснідати на терасу в золотистому халаті, під яким була відсутня білизна. Модель навмисне продемонструвала це на камеру, спокусливо хизуючись пишними бюстом і стегнами.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі зазнімкували иієї миті, коли вона збиралася випити шампанське. На столі у неї була кава, апельсиновий сік, круасани, тости і фрукти.

Нагадаємо, Демі Роуз продемонструвала сексуальний лук у червоній атласній сукні в білизняному стилі з оголеною спиною.

Читайте також: