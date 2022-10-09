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Без трусів і навпочіпки: американська акторка у відвертому луку розсунула ноги і позувала папараці

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Без трусів і навпочіпки: американська акторка у відвертому луку розсунула ноги і позувала папараці

Бай Лін / Фото: Getty Images

55-річна Бай Лін обожнює епатувати всіх довкола своїм провокаційним виглядом та поведінкою.

Американська акторка китайського походження Бай Лін відома своєю пристрастю до провокаційних луків. Щоразу, коли вона з'являється на вулицях Лос-Анджелеса, папараці зовсім не сумно.

Ось і цього разу Бай вийшла на прогулянку у відвертому вбранні і одразу ж привернула до себе увагу фотографів.

На акторці був теракотово-помаранчевий костюм, який складався із ліфа та штанів на зав'язках. Звісно ж, що під такі відверті штани Лін не одягала трусів. Вона навіть продемонструвала це фотографам, ставши до них боком.

Бай Лін / © Getty Images
Бай Лін / Фото: Getty Images

Образ зірка доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах та елегантними сережками з камінням. Вона зробила собі високий пучок і насичений макіяж із акцентом на червоній помаді. Рожевий манікюр та червоний педикюр завершив аутфіт Бай.

Позувала акторка також, присівши навпочіпки і розсунувши ноги.

Бай Лін / © Getty Images
Бай Лін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Лін показала оголені груди під час прогулянки Лос-Анджелесом.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
3041
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