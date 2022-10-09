Без трусів і навпочіпки: американська акторка у відвертому луку розсунула ноги і позувала папараці

Американська акторка китайського походження Бай Лін відома своєю пристрастю до провокаційних луків. Щоразу, коли вона з'являється на вулицях Лос-Анджелеса, папараці зовсім не сумно.

Ось і цього разу Бай вийшла на прогулянку у відвертому вбранні і одразу ж привернула до себе увагу фотографів.

На акторці був теракотово-помаранчевий костюм, який складався із ліфа та штанів на зав'язках. Звісно ж, що під такі відверті штани Лін не одягала трусів. Вона навіть продемонструвала це фотографам, ставши до них боком.

Бай Лін / Фото: Getty Images

Образ зірка доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах та елегантними сережками з камінням. Вона зробила собі високий пучок і насичений макіяж із акцентом на червоній помаді. Рожевий манікюр та червоний педикюр завершив аутфіт Бай.

Позувала акторка також, присівши навпочіпки і розсунувши ноги.

Бай Лін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Лін показала оголені груди під час прогулянки Лос-Анджелесом.

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