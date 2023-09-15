Без трусів і з бантиками на грудях: британська акторка у провокаційному образі з'явилася на заході

Британська акторка Ясмін Фінні відвідала модне шоу Vogue World: London 2023, яке відбулося у Королівському театрі Друрі-Лейн у Лондоні.

Ясмін Фінні / Фото: Associated Press

Там зірка постала у провокаційному образі від Valentino. На ній був чорний бюстгальтер у вигляді бантиків, які прикривали її груди, а також чорна спідниця максі з високим розрізом, яка зверху з'єднувалася бантиками. Під спідницею на Ясмін були відсутні труси, що додавало її луку відвертості.

Ясмін Фінні / Фото: Associated Press

Аутфіт Фінні доповнила чорними оперними рукавичками і босоніжками на невеликих шпильках. Акторка заплела довгі кіски, зробила макіяж із коричневою помадою, червоний педикюр, вуха прикрасила довгими сережками з камінням, а шию – намистом.

Ясмін Фінні / Фото: Associated Press

Читайте також: