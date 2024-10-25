Без трусів: модель у сукні з пікантним вирізом позувала на івенті у Мароко

35-річна Нур Аріда обрала для свого виходу вбрання зі спокусливим акцентом.

Американсько-ліванська модель Нур Аріда відвідала захід Fashion Trust Arabia 2024, який відбувся у палаці Ель-Баді у Марракеші.

Перед фотокамерами дівчина постала у чорній оксамитовій сукні з довгими рукавами, високою горловиною і довгим шлейфом. Головним акцентом у її аутфіті був відвертий виріз, який оголював талію і стегно. Тоненьку смужку на стегні прикрашала брошка з камінням. Ймовірно, що під вбрання з таким пікантним вирізом Нур не одягла труси.

Нур Аріда / Фото: Getty Images

Лук Аріда доповнила чорними рукавичками з каблучкою, зачіскою боб-каре і вечірнім макіяжем.

Нагадаємо, на заході нашу увагу привернула також канадська модель Сабріна Доур, яка постала у напівпрозорій довгій сукні з блискітками і глибоким декольте. Під вбранням не було бюстгальтера.

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