Без трусів: учасниця "Холостяка-12" прийшла на знайомство з головним героєм у відвертому образі

Дівчина з'явилася на першій вечірці на реалітішоу у сміливому образі.

Нещодавно відбулася прем'єра 12-го сезону довгоочікуваного реаліті шоу "Холостяк". У першому випуску показали, як головний герой Алекс Топольський знайомиться з дівчатами, які прийшли підкорювати його серце.

Фотомодель із Києва – 24-річна Катерина Лозовицька - була однією з учасниць, яка найбільше приголомшила холостяка своєю появою.

Перед знайомством Катя передала Алексу коробку, в якій була її маленька паперова копія. Топольский мав обрати вбрання, у якому дівчина мала з'явитися перед ним. Найбільше чоловікові сподобалася чорна вечірня сукня. Вибір Алекса передав Катерині ведучий шоу Григорій Решетник.

Катерина Лозовицька/Instagram

Тож фотомодель прийшла на знайомство з Топольским у відвертій чорній оксамитовій сукні максі, яку він обрав. Вона ідеально підкреслила сексуальну фігуру дівчини.

Катерина Лозовицька/Instagram

Вбрання мало спокусливе декольте і прозорі мереживні вставки аж до стегон. Оскільки у цих місцях були відсутні лямки від трусів, можна припустити, що Катя була без них. Та й спілкуючись з дівчатами на вечірці, вона обмовилася, що на ній відсутня білизна.

Катерина Лозовицька/Скрин відео

Свій образ Лозовицька доповнила елегантною, зібраною догори, зачіскою, вечірнім макіяжем і довгими срібними сережками.

Катерина Лозовицька/Instagram

Перед церемонією троянд Алекс покликав Катерину поспілкуватися за швидкою вечерею.

Катерина Лозовицька/Скрин відео

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