Без трусів: зірка реаліті у «голій» сукні з'явилася на івенті у Каліфорнії

Gbaby / © Getty Images

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В Інглвуді відбулася прем’єра нового шостого сезону реалітішоу «Кабаре Джозелін у Каліфорнії» від Zeus Network. На заході була присутня учасниця реалітішоу — Gbaby.

Дівчина продемонструвала на івенті сміливий аутфіт. Вона одягла прозору сукню, розшиту паєтками з флористичним мотивом, з глибоким декольте. Лише тканина ліфа була непрозорою. Під вбранням була відсутня білизна, що додало луку красуні провокативності.

Gbaby / © Getty Images

Gbaby доповнила образ чорними босоніжками і чорним блискучим клатчем. У неї було укладання з локонами і макіяж із довгими і пишними накладними віями. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, шию — золотим ланцюжком із кулоном, а руки — браслетами.

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Нагадаємо, співачка Miss Kaniyah з’явилася на івенті у не менш відвертій сукні з вирізом на животі і без бюстгальтера.