Без трусів: зірка соцмереж у сміливому образі вийшла на червону доріжку у Венеції

Жак Буено / © Getty Images

Зірка соцмереж Жак Буено відвідала Венеційський кінофестиваль. На червоній доріжці красуня викликала фурор своїм пікантним аутфітом.

Перед фотокамерами вона з’явилася у вечірній спокусливій чорній сукні максі з прозорими вставками, блискучою вишивкою і мереживом у зоні декольте. А ще вбрання мало високі розрізи до стегон, під якими не було помітно білизни.

Жак впевнено позувала перед фотографами, демонструючи підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Образ Буено доповнила чорними босоніжками на високих шпильках. Вона зробила зачіску з високою гулькою і випущеними локонами спереду, макіяж із акцентом на очах і світлий манікюр. У вухах у неї були довгі сережки, а на руці красувалася каблучка з діамантом.