Без трусів: зірка соцмереж у сміливому образі вийшла на червону доріжку у Венеції
Жак Буено обрала для своєї появи на кінофестивалі провокаційне вбрання.
Зірка соцмереж Жак Буено відвідала Венеційський кінофестиваль. На червоній доріжці красуня викликала фурор своїм пікантним аутфітом.
Перед фотокамерами вона з’явилася у вечірній спокусливій чорній сукні максі з прозорими вставками, блискучою вишивкою і мереживом у зоні декольте. А ще вбрання мало високі розрізи до стегон, під якими не було помітно білизни.
Жак впевнено позувала перед фотографами, демонструючи підтягнуту фігуру і стрункі ноги.
Образ Буено доповнила чорними босоніжками на високих шпильках. Вона зробила зачіску з високою гулькою і випущеними локонами спереду, макіяж із акцентом на очах і світлий манікюр. У вухах у неї були довгі сережки, а на руці красувалася каблучка з діамантом.