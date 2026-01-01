ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
2134
Час на прочитання
1 хв

Без Цимбалюка: переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук показала фото з Буковеля

Дівчина разом із друзями зустріла Новий рік на гірськолижному курорті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — опублікувала Instagram Stories знімки з відпочинку у Буковелі. На них вона позувала в образі total black на тлі снігу, гір і будиночків.

Дівчина поїхала туди разом із друзями відсвяткувати Новий рік.

«Я наповнена, бо зустріла Новий рік у дуже теплій компанії. З людьми, які по-особливому бачать і відчувають це життя», — написала Надія на знімку.

А ще Головчук похизувалася подарунком, який придбала собі, — червоною каблучкою у вигляді серця.

«А це мій маленький подаруночок собі. Ще подарувала такий подрузі, щоб носити серденьком до себе та нагадувати про свою любов до самої себе», — написала вона.

Цікаво, що у Буковелі зараз відпочиває і Тарас Цимбалюк. У своїх соцмережах актор показався разом із фіналісткою проєкту «Холостяк-14» Анастасією Половинкіною. А от із Надін їх ще не бачили разом. Можливо, таким чином вони хочуть заплутати шанувальників проєкту перед виходом постшоу, під час якого стане відомо, як склалися стосунки між Тарасом і Надін після фіналу.

Дата публікації
Кількість переглядів
2134
