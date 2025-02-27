Без волосся та у прозорій сукні: модель Б'янка Балті відвідала модний показ Fendi

40-річна Б'янка Балті зараз проходить лікування від раку яєчників, тому через хіміотерапію втратила волосся. Однак Б'янка не ховається за перуками, а вирішила бути собою у звичайному житті та на публіці, тому не носить їх.

На модному показі вона з'явилася в розкішній, але зовсім прозорій сукні. На моделі була сукня-сітка, розшита флористичними візерунками з використанням бісеру, леліток та срібних ниток, а також такі самі гольфи. На плечі Б'янка накинула чорне пальто, у руці в неї була бежева сумка, завершували образ босоніжки.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно в Італії також відбувся щорічний музичний фестиваль у Сан-Ремо, і однією з ведучих заходу стала Б'янка. Вона вперше за тривалий час взяла участь у подібному заході. На сцені модель продемонструвала кілька абсолютно різних вечірніх суконь від іменитих італійських Модних домів.

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