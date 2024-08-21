Без волосся та у вінтажній сукні: FKA Twigs викликала фурор на прем'єрі фільму "Ворон"

Ремейк виходить на екрани через 30 років після фільму з Брендоном Лі.
20 серпня у Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму "Ворон", заснованого на коміксах Джеймса О'Барра. Головну роль у цій культовій історії виконають 34-річний актор Білл Скарсгард, Денні Г'юстон та співачка FKA twigs — колишня дівчина Роберта Паттінсона.
36-річна FKA twigs з'явилася на прем'єрі у чорній сукні від бренду Giorgio Armani. Це було вінтажне вбрання з шовкової тканини та з декількома бретельками спереду, які були скріплені між собою.
Образ акторка доповнила довгим манікюром, макіяжем золотистого кольору, освітленими бровами та чорним клатчем у руці.
Волосся у FKA twigs було частково зголене, а ось та його частина, яка залишилася на її голові, була випрямлена. Також її голову прикрашало незвичайний виріб трохи у фентезійному стилі, адже в ньому вона нагадувала прибулицю.
На прем'єрі вона позувала разом із Біллом Скарсгардом — виконавцем головної ролі у "Вороні". Актор був у костюмі від Prada.
Нагадаємо, що перша версія цього фільму, яка вийшла у прокат 1994 року, закінчилася трагічно. Головну роль у фільмі зіграв Брендон Лі — син легендарного актора та майстра східних єдиноборств Брюса Лі. 31 березня 1993 року Брендон Лі був убитий на зныманнях однієї зі сцен — його поранив з револьвера 44 калібру пострілом актор Майкл Массі, який грав одного із лиходіїв у фільмі. Через 12 годин Брендон Лі помер у лікарні.
Напередодні прем'єри відбувся фотокол до цього фільму, на якому FKA Twigs і Скарсгардом позували одягнені в чорне вбрання.
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