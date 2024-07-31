Без зморшок і бюстгальтера: Дженніфер Еністон у сукні з глибоким вирізом з'явилася у Нью-Йорку

Папараці заскочили Дженніфер Еністон у Нью-Йорку під час знімань 4-го сезону серіалу "Ранкове шоу".

Акторка стояла на червоній доріжці біля Нью-Йоркської публічної бібліотеки. Вона мала ефектний вигляд у вечірній чорній сукні максі з американською проймою і глибоким декольте, під яким не було бюстгальтера. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Аутфіт Еністон доповнила чорними босоніжками і чорним клатчем. У неї було акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр, браслети на зап'ясті і каблучки на пальцях.

До речі, шкіра обличчя у Джен мала пружний і сяйливий вигляд, і на ній зовсім не було зморшок. Фанати зірки підозрюють, що вона скористалася послугами хірурга, адже була помічена біля клініки пластичної хірургії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Еністон облили фарбою на вулицях Нью-Йорка.

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