"Безсмертний горець" Едріан Пол записав емоційне звернення на підтримку України

Едріан Пол, добре знаний своєю роллю Дункана Маклауда у серіалі "Горець", висловив підтримку Україні, закликав допомагати організації UAnimals, яка рятує тварин по всій нашій країні, та брати тварин із притулків.

"Сьогодні в Україні є проблема — там не лише війна, а й десятки тисяч тварин, які загубилися і їм ніде тепер жити. Їм не вистачає друга. Стати для них цим другом", — закликав Пол.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ тисячі зірок у всьому світі висловлюють свою підтримку Україні. Кожен робить це по-своєму. Так, наприклад, стиліст Франк Петер Вільде з Берліна щодня комбінує образи у кольорах українського прапора. Фотографії своїх луків він показує в Instagram. Чоловік каже, що дуже чекає на перемогу України.

У Відні 200 танцюристів влаштували флешмоб і вишикувалися в слово на підтримку України

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