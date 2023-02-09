"Безсоромна сукня": італійська інфлюенсерка К'яра Ферраньї одягла провокаційне вбрання на сцену

В Італії стартував щорічний музичний фестиваль у Сан-Ремо, один із найстаріших у країні. Але в перший день музичного шоу, зіркою вечора стала модна блогерка та інфлюенсерка – 35-річна К'яра Ферраньї.

Знаменитість з'явилася на сцені в бежевій сукні, створеній для неї на замовлення Марією Грацією К'юрі — креативною директоркою Dior, натхненною колекцією бренду 2018 року. На незвичайній сукні тілесного кольору була вишивка дрібними кристалами, які створювали ілюзію голого тіла.

Сукнею К'яра вирішила привернути увагу до прав жінок і того, як суспільство дозволяє собі обговорювати їхні тіла, а також гендерної рівності. Ця ілюзія оголеності є нагадуванням про те, що будь-хто, хто вирішує здаватися або почуватися сексуальним, не дає нікому права виправдовувати насильство чоловіків або пом'якшувати його недоліки.

К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

Сукня — це голос усіх жінок у світі, які піддаються заборонам і образам, всіх тих, кому кажуть, що їхнє тіло породжує сором, що це лише об'єкт бажання чи підбурювання до гріха.

К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

Натхненням до створення образу стала картина "Падіння людини: Єва" німецького художника епохи Відродження Лукаса Кранаха, яка перебуває в колекції Музею історії мистецтв у Відні.

"Падіння людини: Єва", Лукас Кранах / Фото: Getty Images

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