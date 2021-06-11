Безстрашний Він Дізель і розкішна Гелен Міррен: на екрани вийшов драйвовий екшн "Форсаж-9"

Першими дев'яту частина американської однойменної франшизи оцінили знаменитості.

Днями у кінотеатрі Оскар в ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра драйвового екшну "Форсаж 9: Нестримна сага" режисера Джастіна Ліна. У фільмі зіграли Він Дізель, Шарліз Терон, Гелен Міррен, Джон Сіна, Мішель Родрігес, Джордана Брюстер, Кріс Бріджес та інші. У картині також з’явилася співачка Карді Бі у ролі Лейзи – дівчини, яка пов’язана з минулим Домініка (головного героя).

Фото B&H Film Distribution

Фото B&H Film Distribution

На українську прем'єру прийшли такі селебріті, як Соломія Вітвіцька, Анатолій Анатоліч, Ахтем Сеітаблаєв та інші.

Соломія Вітвіцька

Анатолій Анатоліч

Ахтем Сеітаблаєв

Про фільм

У дев'ятій частині швидкісної саги Домінік Торетто спокійно собі живе з коханою Летті та їхнім сином Браяном. Проте доля готує інші плани, адже небезпека минулих помилок завжди ховається за мирним горизонтом. Небезпечна кібертерористка Сайфер вирішує помститися Домініку за попередні невдачі та використовує для цього професійного найманого вбивцю Джейкоба, який до того ж є давно покинутим братом Торетто.

"Головні герої опиняться у найрізноманітніших куточках планети — від Лондона до Токіо; від Центральної Америки до Единбургу; від прихованого бункера в Азербайджані до галасливих вулиць Тбілісі. Старі друзі воскреснуть, закляті вороги покажуть себе знову й історію буде переписано, адже на родину чекають незнані досі випробування", - сказали продюсери франшизи.

Нагадаємо, "Форсаж-9" – дев'ята частина американської однойменної франшизи. Перша стрічка вийшла у 2001 році.

Прем’єра драйвового фільму "Форсаж 9: Нестримна сага" (36 фото)

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