Бібери на прем'єрі фільму: Гейлі у зміїній мінісукні, Джастін у рибальській панамці

Бібери на прем'єрі фільму: Гейлі у зміїній мінісукні, Джастін у рибальській панамці

Подружжя охоче демонструвало ніжні почуття на камеру.

Одна з найкрасивіших пар — Джастін і Гейлі Бібери відвідали днями допрем'єрний показ документального фільму "Джастін Бібер: наш світ".

До фотокамер подружжя вийшло, тримаючись за руки. Вони багато обіймалися, цілувалися і любувалися одне одним.

Хейлі і Джастін Бібер / Associated Press

Модель мала просто чудовий вигляд. Вона підкреслила струнку фігуру і довгі ноги зміїною обтислою мінісукнею, розшитою паєтками, з невеликим розрізом і плечиками.

Хейлі і Джастін Бібер / Associated Press

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Вбрання зірка скомбінувала з босоніжками на шпильках і з зав'язками на щиколотці. Волосся Гейлі розпустила і зробила ніжний макіяж з блискучими тінями на повіках.

Джастін був одягнений у світлу широку водолазку, з-під якої визирала біла футболка, світло-блакитні широкі штани, білі кросівки і рибальську панамку. На шиї у нього був широкий ланцюжок з діамантами, а на обличчі окуляри.

Хейлі і Джастін Бібер / Associated Press

Нагадаємо, на Met Gala парочка мала розкішний вигляд. Гейлі сяяла у чорній сукні по фігурі з відвертим декольте, а Джастін був у смокінгу з широкими чорними штанями.

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