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- Шоу-бізнес
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Бібі Рекса підкреслила пишні форми купальником з анімалістичним принтом
Співачка відпочиває у Хорватії та щодня публікує фото з відпочинку.
35-річна американська співачка та композиторка албанського походження Бібі Рекса вирушила у відпустку до Європи — вона вирішила відпочити у Хорватії, звідки показує у Instagram барвисті фото.
Для чергового походу на пляж співачка обрала суцільний купальник з леопардовим принтом, який ефектно підкреслив її пишні форми, і хустку-бандану теж з анімалістичним принтом.
Бібі позувала на яхті та плавала на надувному матраці.
«Я нікуди не поїду звідси. І ви не зможете мене змусити», — написала Рекса під фотографіями. Зважаючи на все, відпочинок зірки проходить чудово.
Бібі віддає перевагу яскравим образам та відвертому вбранню. Любить поєднувати гламур та панк-елементи. Часто експериментує з кольором волосся — від блонду до яскравих відтінків.
Раніше, нагадаємо, Бібі Рекса з’явилася на червоній доріжці музичної премії у рожевій сукні з пікантним декольте.