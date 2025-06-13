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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Бібі Рекса підкреслила пишні форми купальником з анімалістичним принтом

Співачка відпочиває у Хорватії та щодня публікує фото з відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Бібі Рекса

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

35-річна американська співачка та композиторка албанського походження Бібі Рекса вирушила у відпустку до Європи — вона вирішила відпочити у Хорватії, звідки показує у Instagram барвисті фото.

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Для чергового походу на пляж співачка обрала суцільний купальник з леопардовим принтом, який ефектно підкреслив її пишні форми, і хустку-бандану теж з анімалістичним принтом.

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі позувала на яхті та плавала на надувному матраці.

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

«Я нікуди не поїду звідси. І ви не зможете мене змусити», — написала Рекса під фотографіями. Зважаючи на все, відпочинок зірки проходить чудово.

Бібі віддає перевагу яскравим образам та відвертому вбранню. Любить поєднувати гламур та панк-елементи. Часто експериментує з кольором волосся — від блонду до яскравих відтінків.

Раніше, нагадаємо, Бібі Рекса з’явилася на червоній доріжці музичної премії у рожевій сукні з пікантним декольте.

Бібі Рекса / © Associated Press

Бібі Рекса / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
45
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