Бігла з дорожньою сумкою: Селена Гомес у компанії чоловіків потрапила під приціл папараці

Співачка й акторка у яскравому образі з'явилася на знімальному майданчику.
Папараці заскочили Селену Гомес у Нью-Йорку під час знімань четвертого сезону комедійного детективу "Вбивство в одній будівлі" (Only Murders in the Building).
Дівчина у цей момент бігла разом із колегами по знімальному майданчику – акторами і коміками – Стівом Мартіном і Мартіном Шортом. У руці вона тримала велику дорожню сумку.
Селена була одягнена у жовтий напівшубок, жовтий пуловер в рубчик, картаті широкі штани і шкіряні бордові чоботи на грубій підошві.
У Гомес було розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі, золоті ланцюжки з підвісками на шиї та золоті сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, Селена Гомес у шкіряному пальті і лакованому топі приїхала до ресторану.
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