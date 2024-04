Бігла з дорожньою сумкою: Селена Гомес у компанії чоловіків потрапила під приціл папараці

Папараці заскочили Селену Гомес у Нью-Йорку під час знімань четвертого сезону комедійного детективу "Вбивство в одній будівлі" (Only Murders in the Building).

Дівчина у цей момент бігла разом із колегами по знімальному майданчику – акторами і коміками – Стівом Мартіном і Мартіном Шортом. У руці вона тримала велику дорожню сумку.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена була одягнена у жовтий напівшубок, жовтий пуловер в рубчик, картаті широкі штани і шкіряні бордові чоботи на грубій підошві.

У Гомес було розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі, золоті ланцюжки з підвісками на шиї та золоті сережки-кільця у вухах.

