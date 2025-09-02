ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
198
2 хв

Біла сукня з драпуванням і квітами: згадуємо, як Енн Гетевей і принцеса Кейт носили схоже вбрання

У цьому ніжному образі голлівудська зірка презентувала один зі своїх найуспішніших фільмів.

Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Оскільки зараз у самому розпалі 82-й Венеційський кінофестиваль, пропонуємо пригадати культовий образ голлівудської зірки Енн Гетевей з цього заходу. 2006 року на міжнародному кінофестивалі відбувся прем’єрний показ фільму «Диявол носить Prada», в якому акторка виконала головну роль.

На червону доріжку Гетевей вийшла тоді в скульптурній білій сукні на одне плече від Valentino з вирізом, довгим подолом та елегантним силуетом. На плечі вбрання прикрашала квітка з тканини. Вона доповнила образ тоді підборами, діамантовими сережками-підвісками та браслетом, а також невеликим клатчем. Волосся акторки було зібране в елегантну романтичну зачіску.

Енн Гетевей у 2006 році / © Getty Images

Енн Гетевей у 2006 році / © Getty Images

Через 13 років у схожому вбранні з’явилася принцеса Кейт, яка тоді ще носила титул герцогині Кембриджської. Дружина принца Вільяма відвідала церемонію вручення премії BAFTA-2019 у сукні на одне плече від Alexander McQueen, доповненій квітковою аплікацією на плечі та її розкішними аксесуарами, серед яких були сережки принцеси Діани.

Принцеса Кейт у 2019 році / © Associated Press

Принцеса Кейт у 2019 році / © Associated Press

Нагадаємо, що зараз у Нью-Йорку тривають знімання фільму «Диявол носить Prada 2». До своїх ролей повернуться такі зірки: Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей. Фільм вийде 2026 року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини, яка зібрала значні 326 мільйонів доларів у прокаті в усьому світі та принесла Меріл Стріп номінацію на «Оскара» за найкращу жіночу роль.

198
