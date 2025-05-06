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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Білі костюми заполонили Met Gala 2025: хто із зірок одягнув це вбрання на модний бал

На кожному світському заході найчастіше простежується одна спільна риса і цього року на Met Gala 2025 нею став світлий костюм.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Модель Жасмін Тукс

Модель Жасмін Тукс / © Associated Press

Тема Met Gala цього року ґрунтується на весняній виставці Інституту костюму Superfine: Tailoring Black Style. Виставка ж була натхнена книжкою Моніки Л. Міллер 2009 року «Раби моди: чорний дендизм та стиль ідентичності чорної діаспори», яка досліджує роль одягу та стилю у формуванні ідентичності темношкірих чоловіків протягом трьохсот років.

Однак, окрім того, що гостей об'єднував дрескод, багато хто також вибрав образи в одному кольорі. Особливо переважали на килимовій доріжці Метрополітен-музею образи у костюмах білих, молочних кольорів та модного відтінку вершкового масла. Тому пропонуємо подивитися, хто із зірок одягла такі вбрання.

Коко Джонс

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Doechii

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Емілія Боатенг

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Джазмін Салліван

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Крістіан Летчман

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Мері Джей Блайдж

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Жасмін Тукс

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Бріанна Стюарт

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Тайлер Мітчел

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Баз Лурманн

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Імаан Хаммам

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Марк Джейкобс

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Джон Майкл Гілл

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Анна Саваї

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Джулія Кері

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Лора Гаррієр

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Джонатан Овенс

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Густав Магнар Вітце

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Льюїс Гемілтон

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Зендея

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Мадонна

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Полетта Вашингтон

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Кетлін Лінч

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Дайана Росс / © Getty Images

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Ріанна_1 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

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Памела Андерсон _1 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

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© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
127
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