Білі костюми заполонили Met Gala 2025: хто із зірок одягнув це вбрання на модний бал

Модель Жасмін Тукс / © Associated Press

Реклама

Тема Met Gala цього року ґрунтується на весняній виставці Інституту костюму Superfine: Tailoring Black Style. Виставка ж була натхнена книжкою Моніки Л. Міллер 2009 року «Раби моди: чорний дендизм та стиль ідентичності чорної діаспори», яка досліджує роль одягу та стилю у формуванні ідентичності темношкірих чоловіків протягом трьохсот років.

Однак, окрім того, що гостей об'єднував дрескод, багато хто також вибрав образи в одному кольорі. Особливо переважали на килимовій доріжці Метрополітен-музею образи у костюмах білих, молочних кольорів та модного відтінку вершкового масла. Тому пропонуємо подивитися, хто із зірок одягла такі вбрання.

Коко Джонс

© Associated Press

Doechii

© Associated Press

Емілія Боатенг

© Associated Press

Джазмін Салліван

© Associated Press

Крістіан Летчман

© Associated Press

Мері Джей Блайдж

© Associated Press

Жасмін Тукс

© Associated Press

Бріанна Стюарт

© Associated Press

Тайлер Мітчел

© Associated Press

Баз Лурманн

© Associated Press

Імаан Хаммам

© Associated Press

Марк Джейкобс

© Associated Press

Джон Майкл Гілл

© Associated Press

Анна Саваї

© Associated Press

Джулія Кері

© Associated Press

Лора Гаррієр

© Associated Press

Джонатан Овенс

© Associated Press

Густав Магнар Вітце

© Associated Press

Льюїс Гемілтон

© Associated Press

Зендея

© Associated Press

Мадонна

© Associated Press

Полетта Вашингтон

© Associated Press

Кетлін Лінч

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press