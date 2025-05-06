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- Шоу-бізнес
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Білі костюми заполонили Met Gala 2025: хто із зірок одягнув це вбрання на модний бал
На кожному світському заході найчастіше простежується одна спільна риса і цього року на Met Gala 2025 нею став світлий костюм.
Тема Met Gala цього року ґрунтується на весняній виставці Інституту костюму Superfine: Tailoring Black Style. Виставка ж була натхнена книжкою Моніки Л. Міллер 2009 року «Раби моди: чорний дендизм та стиль ідентичності чорної діаспори», яка досліджує роль одягу та стилю у формуванні ідентичності темношкірих чоловіків протягом трьохсот років.
Однак, окрім того, що гостей об'єднував дрескод, багато хто також вибрав образи в одному кольорі. Особливо переважали на килимовій доріжці Метрополітен-музею образи у костюмах білих, молочних кольорів та модного відтінку вершкового масла. Тому пропонуємо подивитися, хто із зірок одягла такі вбрання.