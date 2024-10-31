Білі лінзи на очах і пишне декольте: Крістіна Агілера вбралася Дракулою на Геловін

43-річна співачка Крістіна Агілера показала, який костюм обрала для цьогорічного святкування Геловіна.

(гортайте фото вправо)

Вона вирішила вбратися вампіром – графом Дракулою. Співачка одягла асиметричну корсетну сукню, яка підкреслила її пишне декольте, та доповнила її великим металевим чокером, білими лінзами та пишною перукою, а також "хижим" манікюром та накладкою на зуби з іклами.

Раніше свій костюм показувала зірка "Ігри престолів" Софі Тернер. Вона вирішила перетворитися на Трініті — персонажа фільму "Матриця" — і одягла впізнаваний костюм.

Фото: Instagram Софі Тернер

Зазначимо, що королевою Геловіна по праву вважається модель Гайді Клум, адже вона славиться своїми екстравагантними образами і вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята. Усі її костюми ми збирали у цьому матеріалі.

Читайте також:

Геловін у Білому домі (7 фото)