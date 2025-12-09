ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
193
2 хв

Біля червоного ретро-пікапа: топмодель Белла Хадід влаштувала фотосесію з бойфрендом-ковбоєм

Дівчина поділилася новою серією фото з коханим у Мережі.

Юлія Кудринська
Белла Хадід із бойфрендом

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

29-річна американська топмодель Белла Хадід поділилася у своєму Instagram результатом імпровізованої фотосесії біля червоного ретро-пікапа, у кузові якого лежала ялинка. З нею на фото позував її бойфренд — 36-річний Адан Бануелос, професійний ковбой з Техасу, який спеціалізується на «cutting horses» — змаганнях і тренуваннях з їздою на конях.

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла була одягнена в джинсову сукню-бюст’є, яку доповнила світлим укороченим кардиганом з хутром на манжетах і комірі та високими чоботами на підборах. Адан був у джинсах, замшевій куртці і, звісно ж, ковбойському капелюсі. Закохані на фото обіймалися і цілувалися.

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Зазначимо, Хадід розповідала, що вперше побачила Бануелоса, коли відпочивала зі своєю мамою в Техасі. За її словами, вона одразу в нього закохалася: «Я побачила, як він зайшов, і це було схоже на порив свіжого повітря. Він просто зайшов, пройшов до виставкової зали. Я якраз приміряла ковбойський капелюх. Я просто побачила його й подумала, що завжди хотіла ковбоя». Цікаво, що чоловік до їхньої зустрічі нічого не знав про Беллу та її модельну кар’єру і популярність, що зіграла неабияке значення в їхніх стосунках.

Раніше, нагадаємо, Белла Хадід вийшла на подіум Victoria’s Secret з крилами і в ефектній червоній білизні.

Белла Хадід в об'єктивах папараці (22 фото)

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід з батьком / © Getty Images

Белла Хадід з батьком / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

