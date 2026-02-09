ТСН у соціальних мережах

Білявка на мільйон: британська модель показала пікантні фото у червоній білизні

Джессіка Гейл у мереживному комплекті влаштувала гарячий фотосет на ліжку та у ванній кімнаті.

Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нові пікантні світлини, зроблені у спальні та у ванній кімнаті.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Білявка постала перед фотокамерою у червоній мереживній білизні, яка складалася з бюстгальтера, стрингів, пояса для підтяжок і гартерів.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Аутфіт Гейл доповнила укладанням із локонами, макіяжем із помадою ягідного відтінку, молочним манікюром та золотими прикрасами.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

