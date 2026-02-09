- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
Білявка на мільйон: британська модель показала пікантні фото у червоній білизні
Джессіка Гейл у мереживному комплекті влаштувала гарячий фотосет на ліжку та у ванній кімнаті.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нові пікантні світлини, зроблені у спальні та у ванній кімнаті.
Білявка постала перед фотокамерою у червоній мереживній білизні, яка складалася з бюстгальтера, стрингів, пояса для підтяжок і гартерів.
Аутфіт Гейл доповнила укладанням із локонами, макіяжем із помадою ягідного відтінку, молочним манікюром та золотими прикрасами.