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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Білявка у бікіні соковитого кольору: британська модель похизувалася розкішною фігурою на Ібіці

Джессіка Гейл поділилася серією яскравих світлин з відпочинку на сонячному острові.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл потішила своїх підписників новою серією спекотних знімків з відпочинку на Ібіці.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Красуня влаштувала імпровізовану фотосесію біля панорамного басейну з краєвидом на Середземне море. Вона була одягнена у яскраве бікіні у соковиті помаранчево-червоні смужки. Купальник чудово підкреслив її струнку фігуру та засмаглу шкіру.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Свій пляжний лук Джессіка доповнила мінімалістичними золотими прикрасами: тонкими браслетами, каблучками та ніжними анклетами на щиколотках.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель зробила ніжний макіяж і розпустила довге світле волосся, уклавши його легкими хвилями.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

На знімках Гейл позувала на шезлонгу, демонструючи фігуру з різних ракурсів. Сонячні промені підкреслювали бронзову засмагу та глянцевий ефект на шкірі, а яскравий купальник ефектно контрастував із бірюзовою водою басейну та насичено-блакитним небом.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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