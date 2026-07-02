Білявка у бікіні соковитого кольору: британська модель похизувалася розкішною фігурою на Ібіці

Джессіка Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл потішила своїх підписників новою серією спекотних знімків з відпочинку на Ібіці.

Джессіка Гейл

Красуня влаштувала імпровізовану фотосесію біля панорамного басейну з краєвидом на Середземне море. Вона була одягнена у яскраве бікіні у соковиті помаранчево-червоні смужки. Купальник чудово підкреслив її струнку фігуру та засмаглу шкіру.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Свій пляжний лук Джессіка доповнила мінімалістичними золотими прикрасами: тонкими браслетами, каблучками та ніжними анклетами на щиколотках.

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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель зробила ніжний макіяж і розпустила довге світле волосся, уклавши його легкими хвилями.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

На знімках Гейл позувала на шезлонгу, демонструючи фігуру з різних ракурсів. Сонячні промені підкреслювали бронзову засмагу та глянцевий ефект на шкірі, а яскравий купальник ефектно контрастував із бірюзовою водою басейну та насичено-блакитним небом.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

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