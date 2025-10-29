ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
230
1 хв

Білявка у «голій» сукні: американська акторка без бюстгальтера завітала на церемонію

28-річна Мішель Рендольф обрала для світського заходу сміливе вбрання.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Мішель Рендольф

Мішель Рендольф / © Associated Press

Мішель Рендольф відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі. Там білявка з’явилася у відвертому аутфіті.

Мішель Рендольф / © Associated Press

Мішель Рендольф / © Associated Press

На зірці була фактурна «гола» сукня міді перлинного відтінку на тонких бретельках, під якою не було бюстгальтера. Лук Мішель доповнила мюлями на підборах кольору слонової кістки.

Мішель Рендольф / © Associated Press

Мішель Рендольф / © Associated Press

Рендольф розпустила волосся, зробила максимально натуральний макіяж із ніжно-рожевою помадою, а також манікюр і педикюр кольору гнилої вишні.

230
