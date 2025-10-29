- Дата публікації
Білявка у «голій» сукні: американська акторка без бюстгальтера завітала на церемонію
28-річна Мішель Рендольф обрала для світського заходу сміливе вбрання.
Мішель Рендольф відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі. Там білявка з’явилася у відвертому аутфіті.
На зірці була фактурна «гола» сукня міді перлинного відтінку на тонких бретельках, під якою не було бюстгальтера. Лук Мішель доповнила мюлями на підборах кольору слонової кістки.
Рендольф розпустила волосся, зробила максимально натуральний макіяж із ніжно-рожевою помадою, а також манікюр і педикюр кольору гнилої вишні.