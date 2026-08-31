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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Білявка у рожевому купальнику: модель похизувалася стрункою фігурою на Міконосі

Джесс Гардінг влаштувала імпровізовану фотосесію біля басейну у білосніжному інтер’єрі грецького острова.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джесс Гардінг

Джесс Гардінг

Британська модель та інфлюенсерка Джесс Гардінг поділилася в Instagram знімками з відпочинку на Міконосі.

«Міконос увійшов до чату», — жартівливо підписала вона світлини.

Джесс Гардінг

Джесс Гардінг

Для фотосету Джесс обрала крихітне бікіні яскраво-рожевого кольору зі стразами, у якому вона продемонструвала свою струнку фігуру.

Джесс Гардінг

Джесс Гардінг

Модель позувала босоніж біля басейну з бірюзовою водою. Білосніжні фактурні стіни й округлі форми інтер’єру, характерні для грецьких островів, створили ефект печери та контрастували з її насиченим купальником.

Джесс Гардінг

Джесс Гардінг

Гардінг розпустила довге пряме волосся, зробила макіяж із виразними бровами, стрілками та коричневою помадою, а завершила лук французьким манікюром.

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