Білявка у рожевому купальнику: модель похизувалася стрункою фігурою на Міконосі

Джесс Гардінг

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Британська модель та інфлюенсерка Джесс Гардінг поділилася в Instagram знімками з відпочинку на Міконосі.

«Міконос увійшов до чату», — жартівливо підписала вона світлини.

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Джесс Гардінг

Для фотосету Джесс обрала крихітне бікіні яскраво-рожевого кольору зі стразами, у якому вона продемонструвала свою струнку фігуру.

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Джесс Гардінг

Модель позувала босоніж біля басейну з бірюзовою водою. Білосніжні фактурні стіни й округлі форми інтер’єру, характерні для грецьких островів, створили ефект печери та контрастували з її насиченим купальником.

Джесс Гардінг

Гардінг розпустила довге пряме волосся, зробила макіяж із виразними бровами, стрілками та коричневою помадою, а завершила лук французьким манікюром.

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