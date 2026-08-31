- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Білявка у рожевому купальнику: модель похизувалася стрункою фігурою на Міконосі
Джесс Гардінг влаштувала імпровізовану фотосесію біля басейну у білосніжному інтер’єрі грецького острова.
Британська модель та інфлюенсерка Джесс Гардінг поділилася в Instagram знімками з відпочинку на Міконосі.
«Міконос увійшов до чату», — жартівливо підписала вона світлини.
Для фотосету Джесс обрала крихітне бікіні яскраво-рожевого кольору зі стразами, у якому вона продемонструвала свою струнку фігуру.
Модель позувала босоніж біля басейну з бірюзовою водою. Білосніжні фактурні стіни й округлі форми інтер’єру, характерні для грецьких островів, створили ефект печери та контрастували з її насиченим купальником.
Гардінг розпустила довге пряме волосся, зробила макіяж із виразними бровами, стрілками та коричневою помадою, а завершила лук французьким манікюром.