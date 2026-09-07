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- Шоу-бізнес
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Білявка в рожевому: Вікторія Сільвстедт мініспідницею підкреслила стрункі ноги у Венеції
51-річна шведська акторка й модель обрала для появи на пірсі яскравий образ Барбі.
Вікторію Сільвстедт папараці зазнімкували на пірсі готелю Excelsior Venice Lido під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.
Для свого денного виходу зірка обрала рожевий твідовий костюм-трійку, який складався з укороченого топа-бюстьє, короткого жакета з рукавами до ліктів і мініспідниці.
Топ мав фігурну лінію декольте, а жакет був прикрашений ґудзиками з перлинами у вигляді квітів. Вбрання відкрило живіт і вигідно підкреслило довгі ноги Вікторії.
Свій ансамбль Сільвстедт доповнила бежевими гостроносими слінгбеками Dior на високих підборах. У руці вона несла блідо-блакитну сумку Hermès Birkin, ручку якої прикрасила кольоровою хусткою.
Руки вона прикрасила годинником і браслетом. Біляве волосся модель уклала великими локонами, зробивши зачіску пишною та об’ємною. У макіяжі вона підкреслила очі, на губи нанесла рожеву помаду з блиском, а молочний манікюр завершив лук Сільвстедт.