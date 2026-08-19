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Білявка у золотому бікіні: іспанська співачка похизувалася стрункою фігурою і татуюванням на стегні
29-річна Bad Gyal влаштувала імпровізовану фотосесію на пляжі.
Іспанська співачка Bad Gyal опублікувала в Instagram серію сонячних світлин з відпочинку.
На пляжі білявка позувала у золотому купальнику, який красиво переливався у сонячному промінні.
Бікіні складалося з ліфа з широкими перехресними смужками і мінімалістичних плавок з високим посадженням на стегнах. Вбрання підкреслило струнку фігуру і засмагу артистки.
Пляжний лук Bad Gyal доповнила великою кількістю прикрас. На шиї в неї було кілька тонких золотих ланцюжків із підвісками, а талію прикрашав багатошаровий бодічейн.
На пальцях зірки красувалися золоті масивні каблучки з прозорими та рожевим камінням. Також на ній був сріблястий годинник, а в пупку — пірсинг.
Співачка продемонструвала ще велике татуювання у вигляді китайського дракона на стегні.
Bad Gyal розпустила волосся, зробила макіяж з виразними віями і темно-бежевою помадою, а також довгий французький манікюр з ніжно-рожевою основою.
Нагадаємо, Bad Gyal поділилася своїми відвертими фото топлес.