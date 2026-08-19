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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Білявка у золотому бікіні: іспанська співачка похизувалася стрункою фігурою і татуюванням на стегні

29-річна Bad Gyal влаштувала імпровізовану фотосесію на пляжі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Bad Gyal

Bad Gyal

Іспанська співачка Bad Gyal опублікувала в Instagram серію сонячних світлин з відпочинку.

Bad Gyal

Bad Gyal

На пляжі білявка позувала у золотому купальнику, який красиво переливався у сонячному промінні.

Bad Gyal

Bad Gyal

Бікіні складалося з ліфа з широкими перехресними смужками і мінімалістичних плавок з високим посадженням на стегнах. Вбрання підкреслило струнку фігуру і засмагу артистки.

Пляжний лук Bad Gyal доповнила великою кількістю прикрас. На шиї в неї було кілька тонких золотих ланцюжків із підвісками, а талію прикрашав багатошаровий бодічейн.

Bad Gyal

Bad Gyal

На пальцях зірки красувалися золоті масивні каблучки з прозорими та рожевим камінням. Також на ній був сріблястий годинник, а в пупку — пірсинг.

Bad Gyal

Bad Gyal

Співачка продемонструвала ще велике татуювання у вигляді китайського дракона на стегні.

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal розпустила волосся, зробила макіяж з виразними віями і темно-бежевою помадою, а також довгий французький манікюр з ніжно-рожевою основою.

Bad Gyal

Bad Gyal

Нагадаємо, Bad Gyal поділилася своїми відвертими фото топлес.

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