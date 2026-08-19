Білявка у золотому бікіні: іспанська співачка похизувалася стрункою фігурою і татуюванням на стегні

Bad Gyal

Реклама

Іспанська співачка Bad Gyal опублікувала в Instagram серію сонячних світлин з відпочинку.

Bad Gyal

На пляжі білявка позувала у золотому купальнику, який красиво переливався у сонячному промінні.

Реклама

Bad Gyal

Бікіні складалося з ліфа з широкими перехресними смужками і мінімалістичних плавок з високим посадженням на стегнах. Вбрання підкреслило струнку фігуру і засмагу артистки.

Реклама

Пляжний лук Bad Gyal доповнила великою кількістю прикрас. На шиї в неї було кілька тонких золотих ланцюжків із підвісками, а талію прикрашав багатошаровий бодічейн.

Bad Gyal

На пальцях зірки красувалися золоті масивні каблучки з прозорими та рожевим камінням. Також на ній був сріблястий годинник, а в пупку — пірсинг.

Bad Gyal

Співачка продемонструвала ще велике татуювання у вигляді китайського дракона на стегні.

Bad Gyal

Bad Gyal розпустила волосся, зробила макіяж з виразними віями і темно-бежевою помадою, а також довгий французький манікюр з ніжно-рожевою основою.

Реклама

Bad Gyal

Нагадаємо, Bad Gyal поділилася своїми відвертими фото топлес.

Новини партнерів

Новини партнерів