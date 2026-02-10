ТСН у соціальних мережах

Білявка зі шлангом: папараці заскочили зірку реаліті у мініспідниці на автозаправці

Емма Ернан у пікантному аутфіті заправила свою машину.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емма Ернан

Емма Ернан / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до обʼєктивів папараці на автозаправці. Фотографи зазнімкували, як білявка у пікантному луку і зі шлангом у руці заправляла свою машину.

Емма була одягнена у чорний фактурний кроптоп із тканини «тедді» і блакитну джинсову мініспідницю з чорним шкіряним поясом, яка підкреслила її стрункі ноги.

Емма Ернан / © Getty Images

Емма Ернан / © Getty Images

Образ Емма доповнила чорними босоніжками на високих шпильках. У неї було розпущене волосся, червоний манікюр, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки-кільця у вухах, золотий браслет, годинник і каблучка на руках.

