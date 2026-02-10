- Дата публікації
Білявка зі шлангом: папараці заскочили зірку реаліті у мініспідниці на автозаправці
Емма Ернан у пікантному аутфіті заправила свою машину.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до обʼєктивів папараці на автозаправці. Фотографи зазнімкували, як білявка у пікантному луку і зі шлангом у руці заправляла свою машину.
Емма була одягнена у чорний фактурний кроптоп із тканини «тедді» і блакитну джинсову мініспідницю з чорним шкіряним поясом, яка підкреслила її стрункі ноги.
Образ Емма доповнила чорними босоніжками на високих шпильках. У неї було розпущене волосся, червоний манікюр, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки-кільця у вухах, золотий браслет, годинник і каблучка на руках.