Білий костюм, челсі та кольє у вигляді кісток: ефектний образ зірки "Дюни" Тімоті Шаламе

Відомо, що образи на заходи він підбирає сам, оскільки вважає цю індустрію певним видом мистецтва.

Тімоті лише 26 років, а він уже встиг стати одним із найперспективніших голлівудських акторів, а також секссимволом сучасності. Що ж, почуття стилю в актора справді є і на кожному світському заході він демонструє його своїми незвичними вбраннями.

8 жовтня зірка "Дюни" відвідав Лондонський кінофестиваль та вийшов на червону доріжку.

На Тімоті був білий образ, в якому він поєднував костюм від бренду Alexander McQueen з колекції весна-літо 2023, білі челсі на масивній підошві та дуже незвичайний чокер у вигляді кісток від Vivienne Westwood.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Але ймовірно, прикраса на шиї була обрана через фільм, який актор презентував на кінофестивалі — це стрічка "Цілком і повністю" (Bones & All — англ.), яка розповідає про пару канібалів.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Образ актор також доповнив сонцезахисними окулярами, своїми фірмовими кучерями та кількома перснями на руках.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Компанію на червоній доріжці Шаламе склала його колега по стрічці – 28-річна Тейлор Рассел. На дівчині був лук від Schiaparelli з кутюрної колекції осінь-зима 2022 року.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

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