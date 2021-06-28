Білизна — це зайве: американська реперка вийшла на доріжку у відвертій сукні

Білизна — це зайве: американська реперка вийшла на доріжку у відвертій сукні

26-річна співачка і авторка пісень Меган Джовон Рут Піт, більш відома під своїм сценічним псевдонімом Megan Thee Stallion, відвідала церемонію BET Awards, що минула в Лос-Анджелесі.

Дівчина стала популярною завдяки відео з її фрістайлу в Instagram та інших соціальних мережах. Щоб підтримувати інтерес публіки Меган вибрала для виходу на червону доріжку дуже пікантний лук.

На ній була біла сукня від Jean Paul Gaultier з блискучими декорованими бретельками. Нижньої білизни під вбранням не було, але співачка сміливо дефілювала доріжкою і позувала перед камерами. Аутфіт вона доповнила маленьким білим клатчем і босоніжками на підборах у відтінку металік, а також кольє на шиї і сережками у вухах.

Megan Thee Stallion / Associated Press

На сцену Меган вийшла в рожевих трусах і одягла білу перуку. Також її сценічний образ доповнював корсет з фіолетовою вставкою і розсипом страз і прикріпленими кільцями, і металевими ланцюгами з боків.

Megan Thee Stallion / Associated Press

Також на сцені артистка з'явилася в іншій білій сукні з пір'ям на подолі і стразами на ліфі.

Megan Thee Stallion / Associated Press

На цій самій церемонії ми бачили і багатодітну маму Сіару, вона помітно схудла і вибрала для доріжки костюм у відтінку металік з розсипом паєток.

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