Біллі Айліш на концерті у Німеччині поцілувала український прапор, який їй передала Jerry Heil (відео)

Американська співачка вже не вперше висловлює свою підтримку українському народові.
У німецькому місті Бонн вчора, 1 червня, відбувся концерт Біллі Айліш. Під час якого артистці на сцену шанувальники подали український стяг. Співачка його взяла, розгорнула і поцілувала. Зал підтримав це гучними оваціями.
Синьо-жовтий прапор на концерт принесла українська співачка Jerry Heil. Вона придбала квиток у другу фанзону, але завдяки своїй наполегливості і лояльності глядачів концерту, їй вдалося дістатися до першої фанзони і передати прапор на сцену.
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Коли Айліш поцілувала стяг, Jerry Heil викрикнула: "Білі, thank you! Слава Україні!"
Відео цього моменту Джері опублікувала в Instagram.
"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, велике дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову!!! Не без пригод, але вдалося!!! Ураааа!" – написала Хейл.
Співачка також показала, що вона написала на прапорі: "Дякую за твою Your Power. Україна любить Біллі".
Нагадаємо, це не вперше, коли Айліш висловлює свою підтримку Україні. Раніше вона присвятила українським біженцям пісню Your Power.
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