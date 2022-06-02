Біллі Айліш на концерті у Німеччині поцілувала український прапор, який їй передала Jerry Heil (відео)

Біллі Айліш на концерті у Німеччині поцілувала український прапор, який їй передала Jerry Heil (відео)

Американська співачка вже не вперше висловлює свою підтримку українському народові.

У німецькому місті Бонн вчора, 1 червня, відбувся концерт Біллі Айліш. Під час якого артистці на сцену шанувальники подали український стяг. Співачка його взяла, розгорнула і поцілувала. Зал підтримав це гучними оваціями.

Синьо-жовтий прапор на концерт принесла українська співачка Jerry Heil. Вона придбала квиток у другу фанзону, але завдяки своїй наполегливості і лояльності глядачів концерту, їй вдалося дістатися до першої фанзони і передати прапор на сцену.

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Коли Айліш поцілувала стяг, Jerry Heil викрикнула: "Білі, thank you! Слава Україні!"

Відео цього моменту Джері опублікувала в Instagram.

"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, велике дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову!!! Не без пригод, але вдалося!!! Ураааа!" – написала Хейл.

Співачка також показала, що вона написала на прапорі: "Дякую за твою Your Power. Україна любить Біллі".

Нагадаємо, це не вперше, коли Айліш висловлює свою підтримку Україні. Раніше вона присвятила українським біженцям пісню Your Power.

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