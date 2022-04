Біллі Айліш присвятила українцям пісню

Україну підтримує все більше світових популярних знаменитостей.

Біллі Айліш долучилася до глобальної благодійної кампанії Stand Up For Ukraine. Вона заспівала композицію Your Power, яку присвятила всім українцям.

"Ми виконаємо Your Power як заклик до дій. Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто дивляться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли. Ми підтримуємо Україну", - сказала Айліш.

Біллі Айліш / Getty Images

Артистка зазначила, що це одна з її улюблених пісень.

"Вона розповідає про багато речей, але у цей момент вона найбільше резонує мені зі зловживанням владою, адже це саме те, що ми бачимо зараз й це дуже небезпечно. Немає навіть потреби говорити, як болісно таке зловживання вдарило по Україні. Я не можу зробити багато, але я хочу сказати, що підтримую українців. Ця пісня була для них, я присвячую її народу України", - додала Біллі.

Нагадаємо, благодійну кампанію Stand Up For Ukraine вже підтримали Мадонна, Г'ю Джекман, Селін Діон, Кеті Перрі, Демі Ловато, U2, Green Day, Jonas Brothers та інші.

Читайте також: