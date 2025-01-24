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Біллі Крістал та Мег Раян возз'єдналися через 35 років від дня виходу "Коли Гаррі зустрів Саллі"

Біллі Крістал та Мег Раян возз'єдналися через 35 років від дня виходу "Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Актори підготували щось цікаве для шанувальників, але подробиці поки що тримаються в секреті.

Шанувальники романтичних фільмів 80-х і 90-х мабуть чудово пам'ятають веселу комедію під назвою "Коли Гаррі зустрів Саллі". Цей добрий і естетичний фільм розповідав про двох друзів — Гаррі Бернса і Саллі Олбрайт — які познайомилися, коли були  студентами, а потім їх життя поступово зводило разом, натякаючи, що вони — ідеальна пара.

Від моменту виходу цього фільму минуло вже 35 років і 22 січня актори, які зіграли головні ролі — 76-річний Біллі Крістал і 63-річна Мег Раян — опублікували спільне фото на своїх сторінках у Instagram.

Фотографія була явною даниною поваги до фільму і натякала на одну зі сцен з нього.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Крістал позував для фото у светрі молочного кольору, який був схожий на культовий светр Гаррі у фільмі, а ось Раян одягла сорочку та жакет, які також нагадують образи Саллі з фільму.

"Це нарешті відбувається, ми возз'єднуємося для чогось знакового. Не можу дочекатися, щоб показати вам усім це незабаром", — підписано фото.

Також зазначимо, що фільм свого часу став новаторським, оскільки спробував відповісти на запитання: "Чи можуть чоловіки та жінки бути просто друзями?". У ньому було показано тонке дослідження кохання та дружби, яке продовжує впливати на попкультуру та надихати сучасні романтичні комедії і сьогодні. Також фільм "Коли Гаррі зустрів Саллі" був відзначений багатьма через позачасове вбрання, яке носили його герої.

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