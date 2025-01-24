Біллі Крістал та Мег Раян возз'єдналися через 35 років від дня виходу "Коли Гаррі зустрів Саллі"

Актори підготували щось цікаве для шанувальників, але подробиці поки що тримаються в секреті.

Шанувальники романтичних фільмів 80-х і 90-х мабуть чудово пам'ятають веселу комедію під назвою "Коли Гаррі зустрів Саллі". Цей добрий і естетичний фільм розповідав про двох друзів — Гаррі Бернса і Саллі Олбрайт — які познайомилися, коли були студентами, а потім їх життя поступово зводило разом, натякаючи, що вони — ідеальна пара.

Від моменту виходу цього фільму минуло вже 35 років і 22 січня актори, які зіграли головні ролі — 76-річний Біллі Крістал і 63-річна Мег Раян — опублікували спільне фото на своїх сторінках у Instagram.

Фотографія була явною даниною поваги до фільму і натякала на одну зі сцен з нього.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Крістал позував для фото у светрі молочного кольору, який був схожий на культовий светр Гаррі у фільмі, а ось Раян одягла сорочку та жакет, які також нагадують образи Саллі з фільму.

"Це нарешті відбувається, ми возз'єднуємося для чогось знакового. Не можу дочекатися, щоб показати вам усім це незабаром", — підписано фото.

Також зазначимо, що фільм свого часу став новаторським, оскільки спробував відповісти на запитання: "Чи можуть чоловіки та жінки бути просто друзями?". У ньому було показано тонке дослідження кохання та дружби, яке продовжує впливати на попкультуру та надихати сучасні романтичні комедії і сьогодні. Також фільм "Коли Гаррі зустрів Саллі" був відзначений багатьма через позачасове вбрання, яке носили його герої.

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