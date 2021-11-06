Біллі Портер у картатому вбранні з'явився на популярному шоу і вибачився перед Гаррі Стайлсом

Раніше актор розкритикував обкладинку Vogue та звинуватив у дискримінації, але постраждав 27-річний Стайлс.

Епатажний американський актор, співак та драматург Біллі Портер потрапив під приціл папараці дорогою на ефір "Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом". Знаменитість був одягнений в картатий костюм, пальто і білу сорочку. Також на ньому були блискучі черевики, ефектний капелюх, окуляри та кілька великих ланцюжків на шиї.

Біллі Портер / Getty Images

На шоу портер вирішив вибачитися перед співаком Гаррі Стайлсом за свою критику обкладинки Vogue, для якої той знявся 2020 року.

"Гаррі Стайлс, я вибачаюсь за те, що згадав твоє ім'я. Річ не в тобі. Розмова не про тебе. Насправді розмова набагато глибша. Йдеться про системи пригнічення і знищення кольорових людей, які роблять свій внесок у культуру", – сказав 52-річний актор в ефірі.

"Пробач, Гаррі. Я не мав на увазі нічого поганого. Я гей. Нам подобається Гаррі Стайлс, він милий!", — додав Портер.

Нагадаємо, що раніше Портер, даючи інтерв'ю Sunday Times, заявив наступне:

"Я змінив правила. І це не его, це просто факт. Я був першим, хто носив сукні, а тепер це роблять усі. Я відчуваю, що індустрія моди прийняла мене лише тому, що вони мали це зробити. Я почав цей дискурс і все ж Vogue помістили Гаррі Стайлса, білого натурала, в сукні на свою першу обкладинку з чоловіком. Йому все одно. Він це робить просто тому, що зараз це модно. А для мене це політика. Це моє життя. Мені довелося боротися все своє життя, щоб отримати можливість одягнути сукню на "Оскар", і мене не розстріляли. Все, що потрібно було зробити йому, — це бути білим і не бути геєм".

Гаррі Стайлс ці слова не прокоментував.

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