Біллі Портер у картатому вбранні з'явився на популярному шоу і вибачився перед Гаррі Стайлсом

Раніше актор розкритикував обкладинку Vogue та звинуватив у дискримінації, але постраждав 27-річний Стайлс.
Епатажний американський актор, співак та драматург Біллі Портер потрапив під приціл папараці дорогою на ефір "Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом". Знаменитість був одягнений в картатий костюм, пальто і білу сорочку. Також на ньому були блискучі черевики, ефектний капелюх, окуляри та кілька великих ланцюжків на шиї.
На шоу портер вирішив вибачитися перед співаком Гаррі Стайлсом за свою критику обкладинки Vogue, для якої той знявся 2020 року.
"Гаррі Стайлс, я вибачаюсь за те, що згадав твоє ім'я. Річ не в тобі. Розмова не про тебе. Насправді розмова набагато глибша. Йдеться про системи пригнічення і знищення кольорових людей, які роблять свій внесок у культуру", – сказав 52-річний актор в ефірі.
"Пробач, Гаррі. Я не мав на увазі нічого поганого. Я гей. Нам подобається Гаррі Стайлс, він милий!", — додав Портер.
Нагадаємо, що раніше Портер, даючи інтерв'ю Sunday Times, заявив наступне:
"Я змінив правила. І це не его, це просто факт. Я був першим, хто носив сукні, а тепер це роблять усі. Я відчуваю, що індустрія моди прийняла мене лише тому, що вони мали це зробити. Я почав цей дискурс і все ж Vogue помістили Гаррі Стайлса, білого натурала, в сукні на свою першу обкладинку з чоловіком. Йому все одно. Він це робить просто тому, що зараз це модно. А для мене це політика. Це моє життя. Мені довелося боротися все своє життя, щоб отримати можливість одягнути сукню на "Оскар", і мене не розстріляли. Все, що потрібно було зробити йому, — це бути білим і не бути геєм".
Гаррі Стайлс ці слова не прокоментував.
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