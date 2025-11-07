- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
Білосніжні сукні, корсети і жакети: ефектні образи учасниць "Холостяка-14" на церемонії троянд
На минувшій церемонії троянд всі дівчата з’явилися у білих вбраннях.
Сьогодні на каналі СТБ покажуть четвертий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Учасниці продовжать боротися за серце головного героя проєкту — актора Тарас Цимбалюка.
А поки що давайте пригадаємо образи дівчат на церемонії троянд у минулому випуску.
Тож у третьому випуску учасниці з’явилися в ефектних білосніжних вбраннях. Чий лук вам сподобався найбільше?