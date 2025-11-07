ТСН у соціальних мережах

53
Білосніжні сукні, корсети і жакети: ефектні образи учасниць "Холостяка-14" на церемонії троянд

На минувшій церемонії троянд всі дівчата з’явилися у білих вбраннях.

Білосніжні сукні, корсети і жакети: ефектні образи учасниць "Холостяка-14" на церемонії троянд

Сьогодні на каналі СТБ покажуть четвертий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Учасниці продовжать боротися за серце головного героя проєкту — актора Тарас Цимбалюка.

А поки що давайте пригадаємо образи дівчат на церемонії троянд у минулому випуску.

Тож у третьому випуску учасниці з’явилися в ефектних білосніжних вбраннях. Чий лук вам сподобався найбільше?

