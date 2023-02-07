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Більше не білявка: співачка Еллі Голдінг кардинально змінила імідж

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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343
Час на прочитання
1 хв
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Більше не білявка: співачка Еллі Голдінг кардинально змінила імідж

Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

Зміни у вигляді Еллі бувають дуже рідко, тому її рішення перефарбувати волося дуже здивувало.

Британську співачку Еллі Голдінг сфотографували папараці в Лондоні після інтерв'ю на BBC Studios, де вона ще й під акомпанемент живих інструментів заспівала свій синг Like A Saviour, реліз якого відбувся 1 лютого.

Зірка була одягнена в ніжну блузу, плечі якої були повністю відкритими. Прикрашали річ горизонтальні рюші та гламурні ґудзики у вигляді кристалів.

Образ співачки доповнили чорні штани з високим посадженням, черевики та незвичайна зачіска, в якій Еллі мала чубчик. Також вона кардинально змінила колір волосся, ставши шатенкою, хоча ще недавно вона була білявкою.

Еллі Голдінг / © Getty Images
Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

Судячи з Instagram дівчини, чубчик вона не відрізала, а просто заколола пасмо волосся так, щоб воно падала на лоба.

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг
Еллі Голдінг / Фото: Instagram Еллі Голдінг

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Дата публікації
Перегляди
343
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