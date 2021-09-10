Більше не блондинка: Кендіс Свейнпоул з'явилася на церемонії з кардинально іншим кольором волосся

Більше не блондинка: Кендіс Свейнпоул з'явилася на церемонії з кардинально іншим кольором волосся

У Нью-Йорку відбулася 8-ма щорічна премія Fashion Media Awards. В рамках цієї церемонії вручаються премії за досягнення в модній індустрії.

Серед зіркових гостей, які відвідали світський захід, була 32-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул. Модель, яка нещодавно тільки повернулася з відпустки в Італії здивувала шанувальників і своїх зіркових колег кардинальною зміною іміджу.

Кендіс Свейнпоул в Каннах / Associated Press

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Зірка перефарбувала біляве волосся в темний колір і тепер шатенка. Кендіс одягла коротку чорну сукню з декількома круглими вирізами, розшитими блискучими каменями і взула лакованы чоботи-ботфорти на підборах. У моделі був акуратний французький манікюр, кілька каблучок на пальцях, маленькі сережки-кільця і легкий макіяж зі стрілками. Волосся, які тепер незвично темні, Свейнпоул зібрала в хвіст, залишивши попереду довге пасмо, спадаюче на обличчя.

Кендіс Свейнпоул / Getty Images

Цікаво буде побачити й інші зачіски Кендіс з новим кольором волосся. В Instagram Stories модель показала процес стрижки та фарбування волосся.

Кендіс Свейнпоул / Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / Instagram Кендіс Свейнпоул

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