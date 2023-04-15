Більше не білявка: стильну Кім Кардашян заскочили у Лос-Анджелесі

Кім Кардашян потрапила під приціл фотографів, коли йшла на баскетбольний матч своєї дочки в Таузенд-Оукс, у Лос-Анджелесі.

Зірка вкотре продемонструвала свої форми, одягнувши широкі джинси з високою талією і чорну обтислу водолазку. Взута Кім була в гостроносі чоботи кольору деніму на шпильках.

42-річна засновниця бренду спідньої білизни SKIMS нещодавно знову перефарбувалася в брюнетку із білявки. Довге чорне волосся Кім розпустила і одягла великі сонцезахисні окуляри.

Пухкі губи знаменитість підкреслила блиском.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно папараці фотографували старшу сестру Кім – Кортні Кардашян на прогулянці із чоловіком-рокером. Кортні навпаки перефарбувалась у білий колір. Вона прогулювалася одягнена у білій футболці та коротких леопардових шортах.

Кім Кардашян зовсім нещодавно була білявкою / Фото: Getty Images

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