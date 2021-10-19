Більше не хоче бути хлопчиком: дочка Анджеліни Джолі вперше вийшла на червону доріжку у сукні

Більше не хоче бути хлопчиком: дочка Анджеліни Джолі вперше вийшла на червону доріжку у сукні

Дівчинка дуже схожа на свою знамениту маму.

Поява Анжеліни Джолі на червоній доріжці в Лос-Анджелесі стала справжньою подією, адже мало того, що акторка вийшла у світ, так з нею ще й були п'ятеро з її дітей (не вистачало лише 17-річного сина акторки Пакса). Оскільки на публіці усі разом вони не з'являлися досить довго, особливу увагу було направлено на дітей.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Здивувала старша дочка Анджеліни Джолі Шайло. Зараз їй 15 років і вперше за багато років вона з'явилася на публіці в сукні.

Анджеліна Джолі і Шайло Джолі-Пітт / Associated Press

Протягом всього дитинства Шайло категорично відмовлялася носити сукні та інший "дівчачий" одяг, просила називати її Джон і навіть в Мережі неодноразово з'являлися чутки, що дівчинка хоче змінити стать. Знамениті батьки ніколи не заважали дочці самовиражатися і з дитинства дозволяли їй носити те, що вона хотіла.

На прем'єрі фільму "Вічні" дівчина вийшла на червону доріжку з сім'єю, на ній був бежевий сарафан з асиметричним подолом, а волосся вона зібрала в пучок. Зауважимо, що Шайло дуже схожа на свою знамениту маму.

А так Шайло одягалася раніше:

Анджеліна Джолі / Associated Press

Анджеліна Джолі / Associated Press

Анджеліна Джолі / Getty Images

Шайло Джолі-Пітт / Associated Press

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